Sivasspor, Garry Rodrigues'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Garry Rodrigues’i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı. Rodrigues, kendisini 1 yıllığına Sivasspor’a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Hollanda'da 27 Kasım 1990’da Rotterdam’da dünyaya gelen Yeşil Burun Adaları asıllı futbolcu, futbola Spartaan altyapısında başladı. Ardından Feyenoord, Real SC, Rostocker, Boshuizen, ADO Den Haag, FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche CF, PAOK, Al-Ittihad forması giydi.