Prostat kanserinde erken teşhis önem taşıyor

Sivas Numune Hastanesi Üroloji Uzmanı İrfan Yıldırım Şentürk, prostat kanserinde erken tanının önemli olduğunu belirtti.

Şentürk, Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, prostat kanserinin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu vurguladı.

Ortalama tanı yaşının 69 olduğunu aktaran Şentürk, "Erkekler yaşlandıkça prostat bezi yavaşça büyümektedir. Prostat kanseri, prostat bezinin kötü huylu bir tümörüdür. Prostat kanserinin çeşitli evreleri vardır. Prostat kanseri genellikle yavaş gelişir ve belirgin şikayete yol açmaz." ifadesini kullandı.

Şentürk, hızlı ilerleyen prostat kanserinin nadir görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Prostat kanseri gelişme riski yaşla birlikte artmaktadır. Prostat kanseri 40 yaş altında oldukça nadirdir ve çoğunlukla 65 üstü erkeklerde gelişmektedir. Prostat kanserinin ortalama tanı yaşı 69’dur. Tanı araçlarındaki gelişmeler ve beklenen yaşam süresinin artması tanı konulan prostat kanseri sayısını artırmaktadır. Prostat kanseri, Avrupa’da yaşlı erkeklerde en sık görülen kanserdir. Prostat kanserli hastalarda beklenen yaşam süresi göreceli olarak uzundur ve bu süre artmaya da devam etmektedir."