Gemerek'te badem hasadı yapıldı

Konuşmanın ardından Toy ve beraberindekiler, badem hasadı yaptı.

Badem üreticisi Duran Korkmaz'ın bahçesinde yapılan hasat programına, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Gemerek Kaymakamı Yusuf Özden, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cem Demir katıldı.

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