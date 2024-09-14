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        Sivasspor'da Rey Manaj, Gaziantep FK maçı kadrosuna alındı

        Net Global Sivasspor'da hastalığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj'ın, bugün Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 15:55 Güncelleme: 14.09.2024 - 15:55
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        Sivasspor'da Rey Manaj, Gaziantep FK maçı kadrosuna alındı
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        Net Global Sivasspor'da hastalığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj'ın, bugün Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçının kadrosuna alındığı bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın önceki akşam hastalandığı belirtilerek, "Sporcumuz, sağlık ekibimiz tarafından tedavi edilmiş ve maç kadrosuna alınmıştır." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, sakatlıktan çıkan Queensy Menig'in yanı sıra antrenman ve maç eksiği bulunan Fode Koita'nın da maç kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

        Milli takımdan sakat dönen Emre Gökay ve Sinan Kaya'nın da Gaziantep FK maçında forma giyemeyeceği kaydedilen açıklamada, "Sakatlıkları devam eden Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç ve babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine giden Achilleas Poungouras, maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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