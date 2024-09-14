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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 18:06 Güncelleme: 14.09.2024 - 18:06
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

        Net Global Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Moutoussamy, Sonko, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Balde, Manaj (Dk. 42 Bekir Turaç Böke)

        Gaziantep FK: Dioudis, Bruno Viana, Saborit, Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir, Mandouki, Ogün Özçiçek, Maxim, Kenan Kodro, Lungoyi, Okereke

        Goller: Dk. 6 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 37 Manaj (Net Global Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 4 Nikolic (Net Global Sivasspor), Dk. 10 Maxim, Dk. 16 Lungoyi (Gaziantep FK)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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