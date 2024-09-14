Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu
Net Global Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Moutoussamy, Sonko, Charisis, Pritchard, Turgunboev, Balde, Manaj (Dk. 42 Bekir Turaç Böke)
Gaziantep FK: Dioudis, Bruno Viana, Saborit, Ertuğrul Ersoy, Emre Taşdemir, Mandouki, Ogün Özçiçek, Maxim, Kenan Kodro, Lungoyi, Okereke
Goller: Dk. 6 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 37 Manaj (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Nikolic (Net Global Sivasspor), Dk. 10 Maxim, Dk. 16 Lungoyi (Gaziantep FK)
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