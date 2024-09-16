Sivas'ta mahsur kalan güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Sivas'ta aspiratör bacası ve havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas’ta aspiratör bacası ve havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çayyurt Mahallesi Tek Mezar Caddesi'nde bir apartmanda dairenin aspiratör bacasından ses geldiğini duyan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, aspiratör bacasında mahsur kalan güvercini özel aparatlar yardımıyla kurtararak doğal ortamına bıraktı.
Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Fevzi Delibaş Sokak'ta da bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.
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