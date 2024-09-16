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        Sivas'ta mahsur kalan güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Sivas'ta aspiratör bacası ve havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:04
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        Sivas'ta mahsur kalan güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Sivas’ta aspiratör bacası ve havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Çayyurt Mahallesi Tek Mezar Caddesi'nde bir apartmanda dairenin aspiratör bacasından ses geldiğini duyan ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen ekipler, aspiratör bacasında mahsur kalan güvercini özel aparatlar yardımıyla kurtararak doğal ortamına bıraktı.

        Şeyh Şamil Mahallesi Şehit Fevzi Delibaş Sokak'ta da bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra doğaya salındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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