Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ulaş Müftüsü İçli, Kaymakam Zafer'i ziyaret etti

        Ulaş Müftüsü Zahid İçli, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Emre Zafer'i makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulaş Müftüsü İçli, Kaymakam Zafer'i ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaş Müftüsü Zahid İçli, Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Emre Zafer'i makamında ziyaret etti.

        Ziyarette, hafta kapsamında yapacakları programlar hakkında Kaymakam Zafer'e bilgi veren İçli, haftaya özel olarak hazırlanan "Hz. Peygamber ve Şahsiyet İnşası" kitabını ve Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı dergiyi takdim etti.

        Kaymakam Zafer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İçli ve beraberindeki din görevlilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Ankara'da scooter faciası: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        FETÖ hükümlüsü eski hakimler yurt dışına kaçarken yakalandı
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Fenerbahçe gol yemeyi unuttu!
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Kural tanımayan minibüs sürücüsünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        Çin'de 1950'den bu yana bir ilk
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        İşte MOSSAD şüphelilerine istenen ceza!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        "Bunun adı beceriksizlik"
        "Bunun adı beceriksizlik"
        Taylor Swift atışması
        Taylor Swift atışması
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        Adana'da minibüsten cephane çıktı! Tam 40 tane!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        10 kişiden 9'u bu hastalığa sahip olduğunu bilmiyor
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Trump'a yönelik "saldırı alarmına" dair neler biliniyor?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Selena Gomez'in hayatını değiştiren lupus nedir?
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Önce ağabey sonra kardeş... 2 yıl arayla ağlatan kader!
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı
        Otomotivde ithal araçlar zirve yaptı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta mahsur kalan güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Sivas'ta mahsur kalan güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj'ın adalesinde yırtık tespit edildi
        Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj'ın adalesinde yırtık tespit edildi
        Sivasspor ligde iki maç aradan sonra kazandı
        Sivasspor ligde iki maç aradan sonra kazandı
        Net Global Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Net Global Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Net Global Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Net Global Sivasspor-Gaziantep FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig