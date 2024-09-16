Akıncılar'da bir sokak sıcak asfaltla kaplandı

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri altyapısı tamamlanan sokakta asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Suşehri Kaymakamı ve Akıncılar Kaymakam Vekili Mahmut Fazıl Yıldız ile Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Yeni Mahalle Veysel Çavuş Sokak'ta yapılan asfalt çalışmasını inceledi.

Yaklaşık 300 metrelik stabilize yolun asfalta kavuştuğunu söyleyen Sevinç, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldız ve Sevinç, çalışanlarla bir süre sohbet etti.