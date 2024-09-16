Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in ziyaret ettiği antrenmanda yeni transfer Garry Rodrigues de yer aldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmasıyla devam idman, yarı saha maçıyla tamamladı.

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