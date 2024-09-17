Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, 1967'deki olaylarda hayatını kaybeden taraftarları andı

        Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden taraftarlar için anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 11:21 Güncelleme: 17.09.2024 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, 1967'deki olaylarda hayatını kaybeden taraftarları andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden taraftarlar için anma mesajı yayımladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor'umuz arasında oynanan ve Türkiye futbol tarihinin en kara günlerinden biri olarak bilinen olaylarda hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ruhları şad olsun." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        Trump'a 'suikast girişiminde' yeni görüntüler!
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede sağanak!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        "İstifa iddiası sonrası muazzam bir para çıkışı oldu"
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı
        Akıncılar'da bir sokak sıcak asfaltla kaplandı
        Akıncılar'da bir sokak sıcak asfaltla kaplandı
        Boyundaki ağrısız şişlik lenfoma belirtisi olabilir
        Boyundaki ağrısız şişlik lenfoma belirtisi olabilir
        Ulaş Müftüsü İçli, Kaymakam Zafer'i ziyaret etti
        Ulaş Müftüsü İçli, Kaymakam Zafer'i ziyaret etti
        Sivas'ta mahsur kalan güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Sivas'ta mahsur kalan güvercinler itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj'ın adalesinde yırtık tespit edildi
        Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj'ın adalesinde yırtık tespit edildi