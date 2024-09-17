Sivasspor, 1967'deki olaylarda hayatını kaybeden taraftarları andı

Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden taraftarlar için anma mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor'umuz arasında oynanan ve Türkiye futbol tarihinin en kara günlerinden biri olarak bilinen olaylarda hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ruhları şad olsun." ifadelerine yer verildi.