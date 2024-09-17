Sivas'ta bir üretici 20 kilo 540 gram karpuz yetiştirdi

İlçede son dönemde kavunun yanı sıra karpuzda üretildiğini belirten Sevinç, "Hüseyin Denli abimiz çok güzel bir karpuz yetiştirmiş. Diyarbakır karpuzuyla eşdeğer hatta onlara rakibiz." dedi.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçe pazarında bir araya geldiği esnafla sohbet etti, Denli'yi kutladı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir üreticinin yetiştirdiği karpuz 20 kilo 540 gram olarak tartıldı.

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