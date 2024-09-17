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        Sivas'ta firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Sivas'ta "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 14:27 Güncelleme: 17.09.2024 - 14:27
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        Sivas'ta firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Sivas'ta "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Ekipler, "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan A.P'yi il merkezinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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