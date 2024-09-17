Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Narin Güran'ın adı Sivas'ta parkta yaşatılacak

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı, Sivas'taki parkta yaşatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 19:13 Güncelleme: 17.09.2024 - 19:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin Güran'ın adı Sivas'ta parkta yaşatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın adı, Sivas'taki parkta yaşatılacak.

        Alibaba Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Narin'in adı verilen parkın açılışı gerçekleştirildi.

        Açılış töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, canice katledilen Narin'in anısını ve adını yaşatmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Narin'in, herkesin yüreğinde derin izler ve acılar bıraktığını belirten Uzun, "Bu acı olay tüm milletimizin yüreğini yaktı. O gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Narin kızımıza kıyanlar, yaptıkları caniliklerin bedelini en ağır şekilde ödeyeceklerdir." dedi.

        Uzun, Narin'in adını ve anısını yaşatmak, onun yaşama sevincini ve masumiyetini unutmamanın en önemli görevlerden biri olduğunu aktararak, "Narin kızımızın adını bu parkta yaşatmayı aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak biliyoruz. Güzel ve sevinçli günlerimizi hatırlayalım ama acılı olayları da unutmayalım." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından Uzun, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan ve diğer davetlilerle çocuklar "Narin Çocuk Parkı"nın açılış kurdelesini kesti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        5. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Karakolluk oldu
        Karakolluk oldu
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor
        Sivasspor, Konyaspor deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor
        Bülent Uygun: Konya'da zor bir maç bizi bekliyor
        Bülent Uygun: Konya'da zor bir maç bizi bekliyor
        Sivas'ta firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Sivas'ta firari cinayet hükümlüsü yakalandı
        Sivas'ta bir üretici 20 kilo 540 gram karpuz yetiştirdi
        Sivas'ta bir üretici 20 kilo 540 gram karpuz yetiştirdi
        Aziz Vlas'ın kayıp mezarı olarak biliniyordu; 'Göz Evliyası' olarak tescill...
        Aziz Vlas'ın kayıp mezarı olarak biliniyordu; 'Göz Evliyası' olarak tescill...
        Sivasspor, 1967'deki olaylarda hayatını kaybeden taraftarları andı
        Sivasspor, 1967'deki olaylarda hayatını kaybeden taraftarları andı