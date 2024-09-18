Hafik'te İlköğretim Haftası kutlandı

Programda öğrenciler tarafından "Gelecek Biziz", "Yaşasın Okullar Açılıyor", “Anlat Bana Öğretmenim”, "Okul Her Şeydir" isimli gösteriler sahnelendi ve şiir okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İbrahim Pınar yaptı.

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