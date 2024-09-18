Hafik'te İlköğretim Haftası kutlandı
Sivas'ın Hafik ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Sivas’ın Hafik ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Cumhuriyet İlkokulu Müdürü İbrahim Pınar yaptı.
Programda öğrenciler tarafından "Gelecek Biziz", "Yaşasın Okullar Açılıyor", “Anlat Bana Öğretmenim”, "Okul Her Şeydir" isimli gösteriler sahnelendi ve şiir okundu.
Programa Hafik Kaymakamı Yusuf Keten, Belediye Başkanı Habip Görler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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