Sivas Valisi Şimşek'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde "Mareşallik" rütbesi ve Gazilik" unvanının verildiği günün yıldönümü olan Gaziler Günü'nü kutlamanın onurunu yaşadığını belirtti.

Türk milletinin, şan ve şerefle dolu tarihi boyunca var olduğu günden bugüne kadar çeşitli iç ve dış düşmanlarla mücadele ettiğini vurgulayan Şimşek, "Her ne olursa olsun aziz, vatanın bütünlüğünden ve bağımsızlığımızdan ödün verilmemiştir. Milli ve manevi duygular içerisinde 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' düsturu ile kanının son damlasına kadar savaşarak eşsiz bir mücadele örneği sergileyen kahramanlarımız, Türklerin asla özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.