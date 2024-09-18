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        Sivas Valisi Şimşek'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 18.09.2024 - 13:58
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        Sivas Valisi Şimşek'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde "Mareşallik" rütbesi ve Gazilik" unvanının verildiği günün yıldönümü olan Gaziler Günü'nü kutlamanın onurunu yaşadığını belirtti.

        Türk milletinin, şan ve şerefle dolu tarihi boyunca var olduğu günden bugüne kadar çeşitli iç ve dış düşmanlarla mücadele ettiğini vurgulayan Şimşek, "Her ne olursa olsun aziz, vatanın bütünlüğünden ve bağımsızlığımızdan ödün verilmemiştir. Milli ve manevi duygular içerisinde 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' düsturu ile kanının son damlasına kadar savaşarak eşsiz bir mücadele örneği sergileyen kahramanlarımız, Türklerin asla özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir." ifadelerini kullandı.

        Vatan uğruna canı pahasına mücadele eden ve bu yolda şehit olmayı göze alan kahraman gazilerin ülkenin medarıiftiharı, vatanseverliğin, kahramanlığın, ulusal birliğin birer sembolü olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

        "Bugün bizlere düşen en önemli görev ise vatan, millet ve bayrak sevgisi ile dünyada eşine rastlanmayan bir mücadele örneği sergileyen aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden aldığımız güç, ilham ve aynı kararlılıkla ülkemize her durumda ve şartta hizmet etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyor, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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