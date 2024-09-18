Sivas'ta Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Toplantısı yapıldı

Sivas'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, tarım ve hayvancılığın çok değerli bir sektör haline geldiğini belirtti.

Sivas'ın sahip olduğu tarımsal potansiyeli ve üretimiyle öne çıkan bir şehir olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Sivas, bereketli toprakları ve iklim koşullarıyla tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerindendir. İlimizin gelişmesinde, halkımızın refah ve mutluluğunun artmasında tarım ve hayvancılık sektörü olmazsa olmazlarımız arasındadır. Çünkü ilimiz ekonomisi büyük oranda tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Geniş ve verimli tarım arazilerini bünyesinde barındıran kırsalımızda farklı yelpazede pek çok ürün hasadı yapılmaktadır. Çiftçilerimiz alın terleriyle şehrimizin topraklarını bereketlendirmekte, sofralarımız şenlenmektedir. Çiftçilerimizin azim ve emeğiyle tarım ve hayvancılık sektörünün ilimiz ekonomisine olan katkıları da her geçen yıl artmaktadır."

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "Tarımda Yeni Dönem Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli"nin Sivas için çok önemli bir program olduğunu anlatan Şimşek, "Planlamaya uygun üretim yapan çiftçilerimizin mazotunun yüzde 100’ü, gübresinin ise yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılanmasıdır. Ayrıca 2 yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla kiraya verilmesi de kayda değer çok değerli bir gelişmedir. Diğer yandan ilk defa aile işletmelerine, genç ve kadın üreticilerimize ilave destek verilmesi, sınırlama olmaksızın üretilen her buzağı, oğlak ve kuzuya destek ödenmesi de şüphesiz sektöre büyük bir canlılık kazandıracaktır." ifadelerini kullandı.