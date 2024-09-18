Sivas'ta çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan yangında ev, ahır, samanlık ve tandır kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan yangında ev, ahır, samanlık ve tandır kullanılamaz hale geldi.
Direkli köyünde H.Ö'ye ait tandırda ekmek yapıldığı sırada yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tandırın bitişiğinde bulunan samanlık, ahır ve eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken ev, ahır, tandır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
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