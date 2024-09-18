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        Sivas'ta çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü

        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan yangında ev, ahır, samanlık ve tandır kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:17 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:38
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        Sivas'ta çıkan yangında ev, ahır ve samanlık zarar gördü
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        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde çıkan yangında ev, ahır, samanlık ve tandır kullanılamaz hale geldi.

        Direkli köyünde H.Ö'ye ait tandırda ekmek yapıldığı sırada yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen alevler tandırın bitişiğinde bulunan samanlık, ahır ve eve sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken ev, ahır, tandır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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