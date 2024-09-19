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        Sivas'ta Gaziler Günü kutlandı

        Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:33 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:46
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        Sivas'ta Gaziler Günü kutlandı
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        Sivas'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü, gazilerle Tren Garı önünden Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Burada Şimşek, Uzun, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde ise "Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla" adlı spor etkinliği düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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