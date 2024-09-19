Sivas'ta Gaziler Günü kutlandı

Burada Şimşek, Uzun, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Fatih Deveci ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ve il protokolü, gazilerle Tren Garı önünden Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.