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        Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 12:32 Güncelleme: 19.09.2024 - 12:56
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        Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

        Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, bugün Konya'ya gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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