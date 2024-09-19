Hafik'te "Deprem Saha Tatbikatı" yapıldı

Depreme her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan Yüce, "Bunun ön hazırlığı olarak 16 ilçemizde tatbikat planladık. Bugün de Hafik’te yaptık. Yakın zamanda Kangal ilçemizde yapacağımız tatbikatla bu yılki tatbikat programımızı bitireceğiz." dedi.

AFAD Sivas Arama Kurtarma Birlik Müdürü Uğur Yüce, yaptığı açıklamada, Sivas’ın iki büyük fay hattının ortasında bulunduğunu söyledi.

Sivas’ın Hafik ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından "Deprem Saha Tatbikatı" gerçekleştirildi.

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