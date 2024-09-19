Sivas'ta tamir etmek için çıktığı çatıda kalp krizi geçiren işçi tedavi altına alındı

Sağlık ekiplerince çatıda kalp masajı yapılan N.Y'ye itfaiye merdiveni yardımıyla indirildiği sırada da bir itfaiye eri kalp masajına devam etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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