Sivasspor, Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

Kırmızı-beyazlı ekipte, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi Rey Manaj, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor. Keita Balde ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

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