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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:59
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

        Sivasspor, bugün Konya'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

        Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 7 puan topladı.

        Kırmızı-beyazlı ekipte, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi Rey Manaj, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş'un sakatlığı bulunuyor. Keita Balde ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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