Sivas'ta Eğrisu Göleti'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı

Trabzon Maçka Altındere Alabalık Üretme İstasyonu'ndan ilçeye getirilen 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu beraberindekilerle gölete bırakan Çokçetin, balıkların burada çoğalmasını beklediklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında program düzenlendi.

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