Sivas'ta Eğrisu Göleti'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı
Sivas'ın Divriği ilçesindeki Eğrisu Göleti'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.
Sivas'ın Divriği ilçesindeki Eğrisu Göleti'ne 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında program düzenlendi.
Programa, DKMP Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Divriği Kaymakamı Resul Tutay, DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, DKMP İl Müdürü Fatih Albayrak, kurum çalışanları ve öğrenciler katıldı.
Trabzon Maçka Altındere Alabalık Üretme İstasyonu'ndan ilçeye getirilen 10 bin kırmızı benekli alabalık yavrusunu beraberindekilerle gölete bırakan Çokçetin, balıkların burada çoğalmasını beklediklerini söyledi.
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