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        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:29 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:29
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        Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 pas yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.

        Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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