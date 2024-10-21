Sivasspor ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Ligde son galibiyetini 5. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 6. haftada deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Ligin 7. haftasında iç sahada Rams Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Sivasspor, 8. haftada deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenildi.

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