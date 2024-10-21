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        Sivasspor ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup eden Net Global Sivasspor, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:07 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:07
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        Sivasspor ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı
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        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup eden Net Global Sivasspor, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

        Ligde son galibiyetini 5. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 6. haftada deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Ligin 7. haftasında iç sahada Rams Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Sivasspor, 8. haftada deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenildi.

        Sivasspor, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini 9. haftada dün sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek sonlandırdı.

        Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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