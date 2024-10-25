Zaralı çiftçilere yeni destekleme modeli tanıtıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının bitkisel ve hayvansal üretimin daha etkin şekilde yönetilmesi amacıyla uygulamaya koyduğu "Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında Zara İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Evci ve Yüksek Ziraat Mühendisi Umut Baran Erbatur tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Ekinli ve Ütük köylerinde düzenlenen toplantıda, 2025-2027 yıllarını kapsayan program ile ilgili genel bilgilere yer verildi.