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        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Geminbeli Tüneli'ni inceledi

        AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Karadeniz Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki tünel çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 26.10.2024 - 16:27
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        AK Parti Sivas Milletvekili Toy, Geminbeli Tüneli'ni inceledi
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        AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Karadeniz Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ndeki tünel çalışmalarını inceledi.

        Geminbeli şantiyesini ziyaret eden Toy, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Büyük yatırımlara her zaman tam destek verdiklerini belirten Toş, şunları kaydetti:

        "Eser ve hizmet siyasetinin en iyi örnekleriyle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tüneldeki çalışmalar fiziki olarak tamamlandı. Elektronik, elektromekanik işleri ile bağlantı yolundaki çalışmalar hızla devam ediyor. Geminbeli Tüneli sadece bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmeyecek, aynı zamanda ticaretin hızlanmasına ve vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat etmesine de katkı sağlayacak. Geminbeli Tüneli'nin hizmete girmesi ile Geminbeli Geçidi sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkacak."

        İncelemesinde Toy'a Karayolları 16. Bölge Müdür Yardımcısı Celil Gümüşer de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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