Sivas'ta trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
Sivas'ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.
A.U. yönetimindeki 58 ACN 983 plakalı otomobille D.B. idaresindeki 34 RCT 98 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Ankara kara yolunun Direkli-Bedirli kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.U, Y.E.K, A.K, F.Ç, H.Ç. ve D.B. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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