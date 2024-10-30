Zara'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı düzenlendi

Kurum amirleri ve yetkili personel tarafından bilgilendirmelerin de yapıldığı toplantıda, köy içme suyu kullanımı, av sezonu, arıcılık, gezici sağlık hizmetleri, ikamet, güvenlik ve sosyal yardımlaşma konularında muhtarlara bilgi verildi.

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