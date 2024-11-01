Sivasspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivasspor'da, Çaykur Rizespor maçı öncesi Alex Pritchard ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivas temsilcisi, sezonun ilk 10 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan topladı.
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