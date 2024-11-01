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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 09:32 Güncelleme: 01.11.2024 - 09:32
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

        BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

        Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

        Sivasspor'da, Çaykur Rizespor maçı öncesi Alex Pritchard ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.

        Sivas temsilcisi, sezonun ilk 10 haftasında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 14 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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