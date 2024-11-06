Sivas'ta arazide cesedi bulunan bebeğin mezar taşına "Cennetin günahsız gülü" yazıldı

Mezarın üzerine de yapay çim ve çiçek konuldu.

Sivas Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Tekke Mezarlığı çocuk bölümüne defnedilen bebeğin kabri başındaki "Melek bebek kimsesiz" yazılı tahtayı sökerek yerine, üzerinde kalp figürü bulunan ve "Cennetin günahsız gülü" yazılı mezar taşını yerleştirdi.

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