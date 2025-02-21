Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:18 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışma ile sona erdi.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

        Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN​​​​​​​ Konyaspor yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?

        Benzer Haberler

        Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, basın mensuplarıyla buluştu
        Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, basın mensuplarıyla buluştu
        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, esnafı ziyaret etti
        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, esnafı ziyaret etti
        CHP Sivas İl Başkanı Doğan, belediyenin yeni imar planına tepki gösterdi
        CHP Sivas İl Başkanı Doğan, belediyenin yeni imar planına tepki gösterdi
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak
        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        Sivasspor, Konyaspor maçı öncesi taraftara video kliple çağrıda bulundu
        Sivasspor, Konyaspor maçı öncesi taraftara video kliple çağrıda bulundu