Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisindeki bazı kısımlar buzla kaplandı.

Kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Kızılırmak da kısmen buz tuttu.

Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.

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