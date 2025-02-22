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        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu

        Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:13
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        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu
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        Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buzla kaplandı.

        Kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle Kızılırmak da kısmen buz tuttu.

        İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisindeki bazı kısımlar buzla kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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