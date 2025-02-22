Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta Devlet THM korosu ses sanatçıları konser verdi

        Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Ezgilerle Türkülerle Anadolu" adlı konser gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:36 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta Devlet THM korosu ses sanatçıları konser verdi
        ABONE OL

        Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Ezgilerle Türkülerle Anadolu" adlı konser gerçekleştirdi.

        Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, şef Celal Vural yönetimindeki, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ses sanatçıları Yüksel Dilibal ve Serhan Çekem Köse'nin konuk sanatçı olarak katıldığı konserde, ses sanatçıları koro ve solo olarak Sivas, Azeri ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

        Konser sonrası Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, koro şefi Vural'a çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

        Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker ve müzikseverler izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        En iyi 5 klasik kara film
        En iyi 5 klasik kara film
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu
        Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak kısmen buz tuttu
        Sivas eksi 18'i gördü, Kızılırmak Nehri kısmen dondu
        Sivas eksi 18'i gördü, Kızılırmak Nehri kısmen dondu
        Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, basın mensuplarıyla buluştu
        Sivas Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, basın mensuplarıyla buluştu
        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, esnafı ziyaret etti
        Suşehri Belediye Başkanı Kayaoğlu, esnafı ziyaret etti
        CHP Sivas İl Başkanı Doğan, belediyenin yeni imar planına tepki gösterdi
        CHP Sivas İl Başkanı Doğan, belediyenin yeni imar planına tepki gösterdi