Sivas'ta Devlet THM korosu ses sanatçıları konser verdi

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker ve müzikseverler izledi.

Konser sonrası Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Enver Merallı, koro şefi Vural'a çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, şef Celal Vural yönetimindeki, İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ses sanatçıları Yüksel Dilibal ve Serhan Çekem Köse'nin konuk sanatçı olarak katıldığı konserde, ses sanatçıları koro ve solo olarak Sivas, Azeri ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

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