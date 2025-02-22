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        Şarkışla'da ağaca çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tırın ağaca çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:33
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        Şarkışla'da ağaca çarpan tırın sürücüsü yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tırın ağaca çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

        Y.Y. (53) yönetimindeki 35 EC 769 plakalı tır, Sivas-Kayseri kara yolunun Kızılcakışla köyü yakınlarında refüjdeki ağaçlara çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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