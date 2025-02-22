Şarkışla'da ağaca çarpan tırın sürücüsü yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tırın ağaca çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde tırın ağaca çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.
Y.Y. (53) yönetimindeki 35 EC 769 plakalı tır, Sivas-Kayseri kara yolunun Kızılcakışla köyü yakınlarında refüjdeki ağaçlara çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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