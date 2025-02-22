Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Hüsnü Emre Çelimli, Bilal Gölen
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Ziya Erdal, Charisis, Moutoussamy, Emrah Başsan (Dk. 42 Pritchard), Efkan Bekiroğlu, Simic, Koita
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Melih İbrahimoğlu, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Prip, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer
Goller: Dk. 8 Emrah Başsan (Net Global Sivasspor), Dk. 13 Yusuf Erdoğan (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Melih İbrahimoğlu Dk. 32 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 37 Murat Paluli (Net Global Sivasspor)
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