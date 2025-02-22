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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 14:30 Güncelleme: 22.02.2025 - 14:30
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:BGGrup 4 Eylül

        Hakemler: Zorbay Küçük, Hüsnü Emre Çelimli, Bilal Gölen

        Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Ziya Erdal, Charisis, Moutoussamy, Emrah Başsan (Dk. 42 Pritchard), Efkan Bekiroğlu, Simic, Koita

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Melih İbrahimoğlu, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Prip, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

        Goller: Dk. 8 Emrah Başsan (Net Global Sivasspor), Dk. 13 Yusuf Erdoğan (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 28 Melih İbrahimoğlu Dk. 32 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 37 Murat Paluli (Net Global Sivasspor)

        SİVAS

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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