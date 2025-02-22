Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, üzgün olduklarını söyledi.

Erdoğan, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, galibiyet için hazırlandıkları bir maça çıktıklarını belirtti.

Maçın ilk yarısının istedikleri gibi geçtiğini aktaran Erdoğan, "Öne geçtik, sanırım yüzde 70 topa sahip olduk. Tamamen oyun kontrolünü ele aldık. Konya'yı birinci bölge savunmasına kadar gerilettirdik ve tamamen oyunun kontrolü bizdeydi. Bir sefer kalemize geldiler ve orada da bir gol yedik." dedi.

Emrah Başsan'ın sakatlanmasıyla zorunlu oyuncu değişikliğine gittiklerini dile getiren Erdoğan, sıkıntılı bir süreçten geçtikleri zamanda bu sakatlığın kendilerini biraz daha sorun yaşattığını ifade etti.

Erdoğan, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna çok hakim olamadıklarını vurgulayarak, "Zaman zaman rakibe topu verdik ve çok üretken olamadık. 10 kişi kaldıktan sonra maalesef tabii ki ister istemez Konya biraz daha üzerimize geldi. Bir iki pozisyonları vardı ama onun dışında açıkçası yine talihsiz bir gün yaşadık." diye konuştu.

- "Hakemler de umarım ligimizin son çeyreğine girerken daha dikkatli olur"

Hakem kararlarını eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hakemler maalesef bana göre bugün maçın kaderini de etkileyecek bazı kararlar verdi. Bu hatalar maalesef son haftalarda peş peşe geldi. Sadece rakiplere karşı değil, hakemlere karşı da mücadele veriyoruz, bu konudan da çok rahatsızım. Burada çok büyük emek veriyoruz, büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Sahada ne varsa, ne doğruysa onlara karar verilsin. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız da açıklamayı yaptı."

Uros Radakovic'in pozisyonunun kırmızı kart olmadığını savunan Erdoğan, Samuel Moutoussamy'in pozisyonunun ise penaltı olduğunu söyledi.