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        Sivasspor-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 17:31 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:31
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        Sivasspor-Konyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, üzgün olduklarını söyledi.

        Erdoğan, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, galibiyet için hazırlandıkları bir maça çıktıklarını belirtti.

        Maçın ilk yarısının istedikleri gibi geçtiğini aktaran Erdoğan, "Öne geçtik, sanırım yüzde 70 topa sahip olduk. Tamamen oyun kontrolünü ele aldık. Konya'yı birinci bölge savunmasına kadar gerilettirdik ve tamamen oyunun kontrolü bizdeydi. Bir sefer kalemize geldiler ve orada da bir gol yedik." dedi.

        Emrah Başsan'ın sakatlanmasıyla zorunlu oyuncu değişikliğine gittiklerini dile getiren Erdoğan, sıkıntılı bir süreçten geçtikleri zamanda bu sakatlığın kendilerini biraz daha sorun yaşattığını ifade etti.

        Erdoğan, karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna çok hakim olamadıklarını vurgulayarak, "Zaman zaman rakibe topu verdik ve çok üretken olamadık. 10 kişi kaldıktan sonra maalesef tabii ki ister istemez Konya biraz daha üzerimize geldi. Bir iki pozisyonları vardı ama onun dışında açıkçası yine talihsiz bir gün yaşadık." diye konuştu.

        - "Hakemler de umarım ligimizin son çeyreğine girerken daha dikkatli olur"

        Hakem kararlarını eleştiren Erdoğan, şöyle devam etti:

        "Hakemler maalesef bana göre bugün maçın kaderini de etkileyecek bazı kararlar verdi. Bu hatalar maalesef son haftalarda peş peşe geldi. Sadece rakiplere karşı değil, hakemlere karşı da mücadele veriyoruz, bu konudan da çok rahatsızım. Burada çok büyük emek veriyoruz, büyük bir camiayı temsil ediyoruz. Sahada ne varsa, ne doğruysa onlara karar verilsin. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız da açıklamayı yaptı."

        Uros Radakovic'in pozisyonunun kırmızı kart olmadığını savunan Erdoğan, Samuel Moutoussamy'in pozisyonunun ise penaltı olduğunu söyledi.

        Erdoğan, eksik ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşadığını belirterek, hakem hatalarına karşı da mücadele verdiklerini ifade etti.

        Bundan sonraki süreçte çok canlarının yanmamasını temenni eden Erdoğan, "Biz nasıl hatalarımızı düzeltmek için mücadele veriyorsak, hakemler de umarım ligimizin son çeyreğine girerken daha dikkatli olur." dedi.

        - "Bu takım ligde kalacak"

        Taraftarlardan özür dileyen Erdoğan, "Taraftara söz veriyorum, bu takım ligde kalacak. Onun için oyuncularla var gücümüzle çalışacağız, hatalarımızı düzelteceğiz. İnşallah en yakın zamanda eksik oyuncularımız da aramıza katıldıktan sonra daha güçlü bir Sivasspor sahaya yansıtacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Oyuncularına güvendiğini dile getiren Erdoğan, "Önümü göremeyecek bir durum olsa zaten ben burada durmam. Açıkçası bu konuda kulübe de yardımcı olurum. Oyuncular gerçekten elinden gelen mücadeleyi veriyor, onlar da çok üzülüyor." diye konuştu.

        Erdoğan, yaşanan sakatlıkların kendisini de çok şaşırttığını vurgulayarak, sağlık ekibiyle sürekli toplantı yaptığını dile getirdi.

        Antrenman sahasının zemininin çok sert olduğunu aktaran Erdoğan, takımdaki yaş ortalamasının yüksek olduğuna da dikkati çekti.

        Devre arası transfer çalışmaları kapsamında bazı yabancı oyuncularla yol ayrılığına gitmek istediklerini anımsatan Erdoğan, bu futbolcuların kulüp bulamaması nedeniyle yabancı oyuncu kontenjanını açamadıklarını ifade etti.

        Erdoğan, yerli oyuncu olarak Abdulkadir Ömür, Berkay Özcan ve Emre Mor'a talip olduklarını ancak bu oyuncuların tercihlerini başka takımlardan yana kullandıklarını söyledi.

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