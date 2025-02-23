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        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:07 Güncelleme: 23.02.2025 - 15:11
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        Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

        Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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