Hafik'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu açıldı

Böylece ilçeye bağlı 74 köy ve 39 mezranın tamamının yolu açılmış oldu.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, Kızılcaören köyü Kurtini mezrasında yaşayan ve kar yağışı nedeniyle yolları kapanan Halil ve Menekşe Yüksel çiftinin yolunu açtı.

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