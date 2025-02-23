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        Hafik'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu açıldı

        Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 17:32 Güncelleme: 23.02.2025 - 17:35
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        Hafik'te kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu açıldı
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        Sivas'ın Hafik ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

        İlçe Özel İdaresi ekipleri, Kızılcaören köyü Kurtini mezrasında yaşayan ve kar yağışı nedeniyle yolları kapanan Halil ve Menekşe Yüksel çiftinin yolunu açtı.

        Böylece ilçeye bağlı 74 köy ve 39 mezranın tamamının yolu açılmış oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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