Sivas'ta soğuk hava etkili oluyor

Sivas'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, Kızılırmak ve bazı göletler buz tuttu.

Altınyayla ilçesinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 25,1 derece olarak ölçülürken, Nuri Demirağ Havalimanı'nda da sıfırın altında 24 dereceye düştü.

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkilerindeki kısımları da buz tuttu.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Serpincik Göleti ise soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Soğuk hava sebebiyle bazı vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta zorlandı.