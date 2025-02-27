Sivas'ta "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" ve "Gizli Bahçenin Bezelyesi" oyunları sahnelenecek

Oyunun biletleri, www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilecek.

SDT, çocuklar için ise "Gizli Bahçenin Bezelyesi" adlı oyunu sahneleyecek.

Fabrikatör Bertrand Barnier'nin, yanında çalışan memuru Christian tarafından dolandırılmasıyla başlayan, gerçekle yalanın birbirine karıştığı bir aşk komedisi olan oyun, 28 Şubat Cuma saat 19.30'da, 1 Mart Cumartesi saat 14.00 ve 20.30'da da sahnelenecek.

Fransız oyuncu ve yazar Claude Magnier'in kaleme aldığı, Asude Zeybekoğlu'nun Türkçeye çevirdiği, Ferdi Değirmencioğlu'nun yönettiği "Eyvah Yine Karıştı-Oscar", bugün saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" ve "Gizli Bahçenin Bezelyesi" adlı oyunları tiyatroseverlerle buluşturacak.

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