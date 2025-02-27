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        Sivas'ta "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" ve "Gizli Bahçenin Bezelyesi" oyunları sahnelenecek

        Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" ve "Gizli Bahçenin Bezelyesi" adlı oyunları tiyatroseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:54 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:54
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        Sivas'ta "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" ve "Gizli Bahçenin Bezelyesi" oyunları sahnelenecek
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        Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" ve "Gizli Bahçenin Bezelyesi" adlı oyunları tiyatroseverlerle buluşturacak.

        Fransız oyuncu ve yazar Claude Magnier'in kaleme aldığı, Asude Zeybekoğlu'nun Türkçeye çevirdiği, Ferdi Değirmencioğlu'nun yönettiği "Eyvah Yine Karıştı-Oscar", bugün saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

        Fabrikatör Bertrand Barnier'nin, yanında çalışan memuru Christian tarafından dolandırılmasıyla başlayan, gerçekle yalanın birbirine karıştığı bir aşk komedisi olan oyun, 28 Şubat Cuma saat 19.30'da, 1 Mart Cumartesi saat 14.00 ve 20.30'da da sahnelenecek.

        SDT, çocuklar için ise "Gizli Bahçenin Bezelyesi" adlı oyunu sahneleyecek.

        Özge Şenol'un yazdığı, Alperen Kartal'ın uyarladığı ve Ebru Kara'nın yönettiği oyun 3-6 yaş çocuklara özel interaktif anlatım biçimiyle ormanın ünlü aşçısı Bay Bezelye’nin sevdiği işi yaparken yaşadığı maceraları konu ediniyor.

        Oyun bugün ve yarın saat 13.30'da seyircileriyle buluşacak.

        Oyunun biletleri, www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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