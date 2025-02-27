Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan çiftçilere destek ödemesi müjdesi

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, 2024 üretim yılı hububat, baklagil ve dane mısır destekleme ödemesi kapsamında Sivas'ta 16 bin 404 üreticiye 903 milyon 797 bin 806 lira ödeme yapılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:27 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan çiftçilere destek ödemesi müjdesi
        ABONE OL

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, 2024 üretim yılı hububat, baklagil ve dane mısır destekleme ödemesi kapsamında Sivas'ta 16 bin 404 üreticiye 903 milyon 797 bin 806 lira ödeme yapılacağını belirtti.

        Aksu, Sivas Ziraat Odası Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, insanların toprağa ve gıdaya bağımlılığının olduğunu söyledi.

        Sivas'ın tarım ve hayvancılıkta ülkenin en önemli şehirlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Aksu, "Yüzölçümü bakımından Türkiye'de ikinci konumda olan ilimiz bu özelliği sayesinde tarım ve hayvancılık noktasında her geçen gün üretimini artırmaktadır." dedi.

        Geniş tarım arazileri ve mera varlığı sayesinde Sivas'ın hem tarımsal üretim hem de hayvansal üretimde birçok üründe ilk 10 içerisinde yer aldığını vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

        "Sivas'ta tarım ve hayvancılık sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir değer taşıyan sektördür. Bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, üretim kapasite ve becerisi, modern tarım ve hayvancılık teknikleri ile üretim miktarlarının daha da artması beklenmektedir. AK Parti iktidarı döneminde, Sivas'ta tarım ve hayvancılık alanında önemli yatırımlar ve desteklemeler gerçekleştirilmiştir. Son 20 yılda Sivas'a toplam 20,9 milyar lira tarımsal destek sağlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2024 üretim yılı hububat, baklagil ve dane mısır destekleme ödemesi kapsamında 16 bin 404 üreticiye 903 milyon 797 bin 806 lira ödeme yarın çiftçilerimizin hesabında olacaktır."

        Aksu, çiftçilere bereketli bir sezon temenni etti.

        Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise Sivas'ta çiftçilerin üretime önemli katkı sağladığını söyledi.

        Çetindağ, çiftçiye katkı sağlayan siyasiler başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

        Toplantıya, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" ve "Gizli Bahçenin Bezelyesi" oyunları...
        Sivas'ta "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" ve "Gizli Bahçenin Bezelyesi" oyunları...
        Öğrenciler üretecekleri İHA'ları uçurma deneyimini yaşayacak
        Öğrenciler üretecekleri İHA'ları uçurma deneyimini yaşayacak
        GÜNCELLEME - Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Sivasspor yabancı hakem istemiyor
        Sivasspor yabancı hakem istemiyor
        Matematik yarışmasında dereceye giren öğrenciye okulunda konfetili karşılam...
        Matematik yarışmasında dereceye giren öğrenciye okulunda konfetili karşılam...
        Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu; 4 gözaltı
        Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonu; 4 gözaltı