AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan çiftçilere destek ödemesi müjdesi

AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, 2024 üretim yılı hububat, baklagil ve dane mısır destekleme ödemesi kapsamında Sivas'ta 16 bin 404 üreticiye 903 milyon 797 bin 806 lira ödeme yapılacağını belirtti.

Aksu, Sivas Ziraat Odası Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, insanların toprağa ve gıdaya bağımlılığının olduğunu söyledi.

Sivas'ın tarım ve hayvancılıkta ülkenin en önemli şehirlerinden birisi olduğuna dikkati çeken Aksu, "Yüzölçümü bakımından Türkiye'de ikinci konumda olan ilimiz bu özelliği sayesinde tarım ve hayvancılık noktasında her geçen gün üretimini artırmaktadır." dedi.

Geniş tarım arazileri ve mera varlığı sayesinde Sivas'ın hem tarımsal üretim hem de hayvansal üretimde birçok üründe ilk 10 içerisinde yer aldığını vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

"Sivas'ta tarım ve hayvancılık sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir değer taşıyan sektördür. Bölgedeki doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, üretim kapasite ve becerisi, modern tarım ve hayvancılık teknikleri ile üretim miktarlarının daha da artması beklenmektedir. AK Parti iktidarı döneminde, Sivas'ta tarım ve hayvancılık alanında önemli yatırımlar ve desteklemeler gerçekleştirilmiştir. Son 20 yılda Sivas'a toplam 20,9 milyar lira tarımsal destek sağlanmıştır. Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2024 üretim yılı hububat, baklagil ve dane mısır destekleme ödemesi kapsamında 16 bin 404 üreticiye 903 milyon 797 bin 806 lira ödeme yarın çiftçilerimizin hesabında olacaktır."

Aksu, çiftçilere bereketli bir sezon temenni etti.

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise Sivas'ta çiftçilerin üretime önemli katkı sağladığını söyledi.

Çetindağ, çiftçiye katkı sağlayan siyasiler başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıya, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi de katıldı.