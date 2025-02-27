Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ile SBTÜ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ve Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş tarafından imzalanan protokol imza töreninde, SBTÜ Genel Sekreteri Kadir Ali Seçer ve Denetimli Serbestlik Müdürü Hasan Ünal da hazır bulundu.

İmzalanan protokol ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanarak, suç işlemelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yürütülmesi planlanan çalışmalarla hükümlülerin iyileştirme faaliyetlerinden yararlanmalarının yanı sıra, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline yönelik olarak da tamamlayıcı ve destekleyici programların hazırlanması hedefleniyor.

Protokol doğrultusunda, SBTÜ’nün mühendislik ve tarım alanlarına yönelen uzmanlığı, kamu yararı ve sosyal hayatı iyileştirecek çalışmalarda katkı sağlayacak.