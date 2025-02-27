Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        İHH Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak

        İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:27 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        İHH Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak
        ABONE OL

        İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak.

        İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, düzenlediği basın toplantısında yapılacak yardımlar hakkında bilgi verdi.

        Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimine bir kez daha kavuşmanın heyecanının yaşandığını belirten Zileli, "Her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan ayında mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşarak sofralarına bereket, gönüllerine umut olmak ve yüklerini hafifletmek için çalışmalara aralıksız devam edeceğiz." dedi.

        İHH olarak geçen yıl 4 milyon 290 bin kişiye ulaştıklarını belirten Zileli, "Bu yıl ramazan ayında kendi rekorumuzu geçerek 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        İmamoğlu'na bilirkişi iddianamesi! 12 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Bekçilikten döner zinciri patronluğuna! 'Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Aidat kirayı geçerse farkı ev sahibi ödeyecek
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        Döviz mevduatlarında 1.5 yılın en hızlı artışı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Buket çocuklarını okuldan alacaktı... Eski eşe yaylım ateşi!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Trafikteki kavgada ünlü mimarı öldüren polis hakkında iddianame!
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        Nadir ve tanısı konulamayan 12 hastalık tespit edildi
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!

        Benzer Haberler

        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ile SBTÜ arasında işbirliği protokolü imzalan...
        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ile SBTÜ arasında işbirliği protokolü imzalan...
        Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan çiftçilere destek ödemesi müjdesi
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan çiftçilere destek ödemesi müjdesi
        Sivas'ta "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" ve "Gizli Bahçenin Bezelyesi" oyunları...
        Sivas'ta "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" ve "Gizli Bahçenin Bezelyesi" oyunları...
        Öğrenciler üretecekleri İHA'ları uçurma deneyimini yaşayacak
        Öğrenciler üretecekleri İHA'ları uçurma deneyimini yaşayacak
        GÜNCELLEME - Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı