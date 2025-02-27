İHH Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak

İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak.

İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, düzenlediği basın toplantısında yapılacak yardımlar hakkında bilgi verdi.

Ramazan ayının rahmet ve bereket iklimine bir kez daha kavuşmanın heyecanının yaşandığını belirten Zileli, "Her yıl olduğu gibi bu yılda ramazan ayında mazlum ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşarak sofralarına bereket, gönüllerine umut olmak ve yüklerini hafifletmek için çalışmalara aralıksız devam edeceğiz." dedi.

İHH olarak geçen yıl 4 milyon 290 bin kişiye ulaştıklarını belirten Zileli, "Bu yıl ramazan ayında kendi rekorumuzu geçerek 4 milyondan fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.