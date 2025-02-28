Sivas Belediyesi, 2 yeni halk otobüsünü hizmete sundu

Sivas Belediyesi toplu taşımayı rahatlatmak amacıyla 12 metre uzunluğunda 2 yeni halk otobüsünü hizmete sundu.

Belediye Başkanı Adem Uzun, Cumhuriyet Meydanı'nda yeni halk otobüslerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Uzun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas'ın en büyük sorunlarından birisinin toplu ulaşım olduğunu söyledi.

Önceki otobüslerin küçük olmasından dolayı vatandaşlardan ciddi şekilde şikayet aldıklarını aktaran Uzun, şunları kaydetti:

"Bu şikayetlerin önüne geçebilmek için çalışmamızı yaptık. Otobüslerimizi 8,5 metreden 12 metreye çıkardık. Halk otobüsleri kooperatifiyle görüşmeler yaptık ve onlar da elini taşın altına koydular. Belediye olarak biz de destek olduk, 2 tane 12 metrelik halk otobüsünü bugün itibarıyla Sivas halkının hizmetine sunduk. Bu proje bize pilot bir uygulama olacak, istediğimiz sonuca ulaşırsak bu 12 metrelik otobüslerin sayısını arttıracağız. İnşallah bu 2 otobüsle başladığımız projemizde otobüs sayısını daha sonrasında 5 ve 10'a kadar çıkaracağız."

Tanıtımın ardından Uzun ve beraberindekiler otobüs ile şehir turu yaptı.