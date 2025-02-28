Akıncılar Belediyesinden camilerde ramazan temizliği
Akıncılar Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması yaptı.
Akıncılar Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Murat Sevinç, yaptığı açıklamada, vatandaşların ibadetlerini hijyenik, ferah ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, camilerin iç ve dış alanları, halılar, cami bahçeleri, şadırvanlar ve tuvaletler detaylı şekilde temizlendi.
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