Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Akıncılar Belediyesinden camilerde ramazan temizliği

        Akıncılar Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 28.02.2025 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akıncılar Belediyesinden camilerde ramazan temizliği
        ABONE OL

        Akıncılar Belediyesi, ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde temizlik çalışması yaptı.

        Belediye Başkanı Murat Sevinç, yaptığı açıklamada, vatandaşların ibadetlerini hijyenik, ferah ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.

        ​​​​​​​Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, camilerin iç ve dış alanları, halılar, cami bahçeleri, şadırvanlar ve tuvaletler detaylı şekilde temizlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak

        Benzer Haberler

        Sivas Belediyesi, 2 yeni halk otobüsünü hizmete sundu
        Sivas Belediyesi, 2 yeni halk otobüsünü hizmete sundu
        Sivasspor, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Başakşehir FK maçının hazırlıklarına başladı
        İHH Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak
        İHH Sivas Şubesi ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunacak
        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ile SBTÜ arasında işbirliği protokolü imzalan...
        Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ile SBTÜ arasında işbirliği protokolü imzalan...
        Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
        Sivasspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan çiftçilere destek ödemesi müjdesi
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan çiftçilere destek ödemesi müjdesi