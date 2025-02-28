Sivas ve Kırşehir'de ilk teravih namazı kılındı

Kırşehir'de de Hoca Ahmet Yesevi, Ahi Evran Camileri ve Cacabey Medresesi başta olmak üzere kentte camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını eda etti.

Sivas'taki tarihi Ulu Camisi'nde teravih öncesi verilen vaazda, ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.

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