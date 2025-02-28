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        Sivas ve Kırşehir'de ilk teravih namazı kılındı

        Sivas ve Kırşehir'de, ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 22:05 Güncelleme: 28.02.2025 - 22:05
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        Sivas ve Kırşehir'de ilk teravih namazı kılındı
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        Sivas ve Kırşehir'de, ramazan ayının başlamasıyla camileri dolduran vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.

        Sivas'taki tarihi Ulu Camisi'nde teravih öncesi verilen vaazda, ramazan ayının tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.

        Vaazın ardından camiyi dolduran yüzlerce kişi, yatsı namazını eda ettikten sonra ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de de Hoca Ahmet Yesevi, Ahi Evran Camileri ve Cacabey Medresesi başta olmak üzere kentte camilere gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını eda etti.

        Teravih namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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