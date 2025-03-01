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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten ramazan ayı mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:16 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:20
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten ramazan ayı mesajı
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        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, İslam aleminin özlemle beklediği, rahmet, mağfiret, dua, ibadet ve dayanışma ayı, "on bir ayın sultanı" Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın heyecanını ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

        Dinimizde büyük bir önemi ve değeri olan aylardan ramazanın tüm insanlığa huzur getirmesini dileyen Şimşek, şunları kaydetti:

        "Ramazan ayı bizlere güzellik katarak kalplerimizde, evlerimizde ve şehrimizde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır. Bu mübarek ayın ruhuna uygun olarak 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' hadis-i şerifinin rehberliği ile çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine karşı daha duyarlı olmalı, derdi olana derman, yardıma muhtaç olana yardım elini uzatmalıyız. İnsanlarımızın yaralarını sarmak, zengin fakir, genç yaşlı demeden aynı sofra etrafında buluşmak, milletimizin birliğini daim kılacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 'Merhaba ey rahmet ayı ramazan' diyerek karşıladığımız bu müstesna günlerde ramazanın feyzini, bereketini Sivas'ımızda en iyi şekilde yaşamayı, birlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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