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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak

        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:08 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:08
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'e konuk olacak
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        Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

        Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul'a gidecek.

        Uros Radakovic'in kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği kırmızı-beyazlı ekipte, Başakşehir maçı öncesi Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve Achilleas Poungouras'ın sakatlıkları bulunuyor.

        Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 24 puan topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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