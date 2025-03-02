Sivas'ta tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.F.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi'nde B.D. (16) ile ağabeyi S.F.D. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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