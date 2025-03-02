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        Sivas'ta tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç gözaltına alındı

        Sivas'ta tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:55 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:55
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        Sivas'ta tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç gözaltına alındı
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        Sivas'ta tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldüren genç gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi'nde B.D. (16) ile ağabeyi S.F.D. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, ağabeyi S.F.D'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.F.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, B.D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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